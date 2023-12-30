Мишустин: 2023 год ознаменован поступательным развитием российско-абхазских отношений

Председатель правительства РФ поздравил президента Абхазии Аслана Бжанию с Новым годом

СУХУМ, 30 декабря. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поздравил президента Абхазии Аслана Бжанию с Новым годом, отметив, что уходящий год был ознаменован поступательным развитием отношений двух стран. Об этом сообщила пресс-служба президента Абхазии.

"Уважаемый Аслан Георгиевич, сердечно поздравляю вас с Новым 2024 годом и Рождеством Христовым! Уходящий год был ознаменован поступательным развитием российско-абхазских отношений, основанных на принципах дружбы, союзничества и стратегического партнерства. Укреплялось торгово-экономическое, инвестиционно-гуманитарное сотрудничество. Продолжалась реализация значимых совместных проектов в различных областях", - говорится в телеграмме Мишустина.

Глава российского правительства "рассчитывает на то, что в новом году многоплановое взаимодействие" Абхазии и РФ "будет по всему спектру направлений, обеспечивая благоприятные условия для запуска новых перспективных инициатив". "Это в полной мере отвечает интересам Российской Федерации и Республики Абхазия", - подчеркнул Мишустин.

Председатель правительства пожелал Бжании "доброго здоровья, счастья и дальнейших успехов, а дружественному народу Абхазии - благополучия и процветания".