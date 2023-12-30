В МИД РФ сообщили, что Россия за год укрепила свои позиции в мире

Также в ведомстве отметили усилия России по противодействию Западу

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. МИД России подвел итоги работы российской дипломатии по различным регионам. В частности, на министерстве отметили рост влияния РФ в мире, успехи в работе с союзниками в интеграционных объединениях и усилия России по противодействию Западу.

В дипведомстве подчеркнули, что Россия качественно нарастила усилия по развитию отношений со странами ближнего зарубежья, АТР, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. "Многосторонние мероприятия высшего и высокого уровня по линии ООН, БРИКС, "Группы двадцати", форума АТЭС и механизма восточноазиатских саммитов подтвердили широкую заинтересованность этой группы государств в проведении самостоятельной внешней политики, их готовность учитывать интересы России", - указывается в сообщении МИД РФ.

В министерстве указали, что Россия существенно укрепила свои позиции на Ближнем Востоке. "Новое качество приобрели отношения со странами Совета сотрудничества арабских государств Залива, прежде всего, с Объединенными Арабскими Эмиратами и Саудовской Аравией, в том числе в вопросах стабилизации глобального нефтяного рынка по линии ОПЕК+", - заметили в министерстве.

В ведомстве добавили, что прошедший в Санкт-Петербурге второй саммит Россия - Африка стал кульминацией совместных усилий по существенному оживлению связей на этом перспективном направлении внешней политики. "Этапным событием в развитии БРИКС стало решение йоханнесбургского саммита о расширении членского состава объединения с 1 января 2024 года путем приглашения Аргентины, Египта, Ирана, ОАЭ, Саудовской Аравии и Эфиопии", - говорится в сообщении.

Отношения с недружественными странами

В МИД РФ заметили, что в отношениях с недружественными государствами Россия проводила принципиальную линию, направленную на создание условий для их отказа от враждебной политики. "С этой целью предпринимались меры по развенчанию продвигаемой США и Евросоюзом концепции "порядка, основанного на правилах". В рамках ООН, ОБСЕ и других многосторонних объединений Россия выступала за мирное развитие всех государств на основе принципов суверенного равенства и неделимости безопасности. Планы по международной изоляции России были сорваны", - подчеркнули в министерстве.

В дипведомстве напомнили, что в свете откровенно антироссийской политики и недоговороспособности США, продолжавшейся экспансии НАТО и ЕС на восток и создания новых угроз безопасности России было приостановлено действие договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, прекращено участие в договоре об обычных вооруженных силах в Европе, отозвана ратификация договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

"В виду отсутствия прогресса в выполнении меморандума между Россией и ООН о нормализации экспорта российской сельхозпродукции и удобрений приостановлено участие в "черноморской инициативе" по вывозу украинского продовольствия", - заключили в МИД РФ.