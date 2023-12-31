Посол РФ в Венгрии: вступление Украины в ЕС обернется крахом для евробюрократов

Это произойдет, как только стоимость присоединения Киева к Евросоюзу "станет очевидной для всех", отметил Евгений Станиславов

БУДАПЕШТ, 31 декабря. /ТАСС/. Вступление Украины в Евросоюз - нереализуемый проект, который обернется политическим крахом для его инициаторов из числа европейских бюрократов в Брюсселе. Такое мнение выразил в интервью будапештскому новостному порталу Moskvater ("Площадь Москвы") посол России в Венгрии Евгений Станиславов.

Отвечая на вопрос, беспокоят ли Россию попытки Украины интегрироваться в евроатлантическое сообщество, он заявил: "Вопросы европейской интеграции Украины в первую очередь должны заботить европейских чиновников, политиков и тех, на чьи деньги они существуют, то есть европейских налогоплательщиков. На сегодняшний день трудно сказать, какую цену они заплатят за такую сомнительную и весьма дорогостоящую авантюру руководства ЕС. Некоторые оценки на этот счет, правда, уже появились, но о них в Брюсселе предпочитают умалчивать. Как только стоимость этого проекта станет очевидной для всех, понятна будет и его нереализуемость, а это в свою очередь обернется политическим крахом для инициаторов этой затеи из числа евробюрократов".

Станиславов считает, что "не надо быть специалистом по вопросам евроинтеграции, чтобы оценить последствия вступления Украины в Евросоюз". При этом за скобками остается вопрос о том, как такое коррумпированное на всех уровнях государство в принципе может отвечать правовым критериям членства. "Как мне представляется, последствия ускоренной евроинтеграции Украины будут означать кардинальную перестройку функционирования ЕС хотя бы в такой области, как общая сельскохозяйственная политика", - отметил посол. Он напомнил, что соседи Украины не так давно уже стали "объектом экспортной экспансии украинских сельхозпроизводителей, выбросивших на их рынки низкокачественное зерно по демпинговым ценам". В результате эти страны смогли ощутить на себе только малую толику тех последствий, с которыми им придется столкнуться в случае полноценного членства Украины в ЕС.

"Аналогичные проблемы, вызвавшие протесты водителей в Польше, Словакии и Венгрии, возникли и в области автоперевозок. Понятно, что существенным образом будет затронута и бюджетная сфера: Украина перетянет на себя основную часть средств, направляемых на оказание содействия менее развитым странам. В результате большинство нынешних членов, являющихся реципиентами, превратятся в доноров. Не исключено, что это может сыграть на руку крупнейшим странам-донорам, поскольку финансовая нагрузка на них в относительном плане может сократиться вследствие расширения донорской базы", - предупредил дипломат.

Подход России будет корректироваться

Станиславов обратил внимание еще на один момент: "При всем проукраинском энтузиазме Брюсселя и ряда европейских столиц вряд ли там допускают возможность членства Украины с полным набором действующих сейчас прав и привилегий". "Не могу себе представить ситуацию, при которой Киеву предоставят право вето на ключевые общеевропейские решения, а значит, возникнет прецедент, допускающий модификацию существующих принципов работы ЕС в части отказа от принципа консенсуса. Прецедент, который будет явно на руку сторонникам укрепления федералистских начал в функционировании Евросоюза", - пояснил посол.

Он также напомнил, что Россия никогда не блокировала устремления Киева стать частью объединенной Европы. "Мы с самого начала выступали за поиск приемлемой развязки посредством открытого диалога по вопросам правового сопряжения интеграции Украины в ЕС и взаимодействия с ней в рамках СНГ. Эти объективно существовавшие на тот момент проблемы были предметом переговоров еще до так называемого евромайдана. Однако после событий 2013-2014 годов ситуация кардинальным образом изменилась, Украина отказалась от СНГ, в связи с чем для нас стало бессмысленным оценивать их действия в этом отношении", - уточнил Станиславов.

"Что же касается сравнения европейской и натовской интеграции Украины, - продолжил он, - то принципиальное отличие этих процессов заключается в том, что членство Украины в НАТО создает прямую угрозу безопасности России, при этом в случае с интеграцией в ЕС говорить о таком же характере и масштабе проблемы пока преждевременно". Вместе с тем дипломат отметил, что, хотя ЕС формально не является военным союзом и становиться таковым на словах не собирается, "на деле в области реальной политики грани, разделяющие практические действия НАТО и Евросоюза, все более стираются". "Это обстоятельство также нельзя не учитывать, и наш подход к оценке угроз со стороны ЕС будет корректироваться соответствующим образом", - заключил Станиславов.

Лидеры стран ЕС на встрече в Брюсселе 14-15 декабря приняли решение начать переговоры с Украиной о вступлении в сообщество. Единственной страной, выступившей против, была Венгрия, однако ее премьер-министру Виктору Орбану не удалось убедить своих коллег в том, что такой шаг станет ошибкой. В то же время он предупредил, что переговоры в любом случае будут длительными и если Венгрия увидит, что они противоречат ее интересам, она их заблокирует.