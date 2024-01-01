Захарова назвала обстрелы ВСУ Донецка в Новый год поступком "террористического зверья"

Официальный представитель МИД РФ сообщила, что есть убитые и раненые

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Киевские обстрелы гражданских объектов Донецка в новогоднюю ночь являются поступком террористического зверья. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она напомнила, что во время обстрела Донецка в новогоднюю ночь киевский режим опять вел огонь по гражданским объектам, в результате чего есть погибшие и раненые. "Так могло поступить только террористическое зверье", - написала дипломат в Telegram-канале.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины в центре Донецка погибли 4 человека, 13 получили ранения.