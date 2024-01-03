Кабулов заявил, что встреча по Афганистану в ООН ожидается во второй половине января

Специальный представитель президента России также отметил, что США должны вернуть замороженные афганские активы с процентами

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Широкая встреча по Афганистану под эгидой ООН может состояться во второй половине января. Об этом ТАСС заявил специальный представитель президента России по Афганистану Замир Кабулов.

"Пока мы от ООН ждем конкретной даты приглашения. Там все об этом говорят, но речь идет о январе, о второй половине января, как я понимаю", - указал он.

В декабре Кабулов провел встречи с исполняющими обязанности главы МИД и министра внутренних дел в афганском правительстве, сформированном радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ), Амиром Ханом Моттаки и Сираджуддином Хаккани. Москва и Кабул объявили о своем намерении расширить сотрудничество в энергетике, сельском хозяйстве и транспортной сфере.

О замороженных активах

Кабулов также отметил, что Соединенные Штаты должны вернуть замороженные афганские активы не просто сполна, а с процентами.

"Американцы должны вернуть замороженные афганские активы сполна - и с процентами. Это принципиально. Без этого мы не видим себя в какой-то одной команде с американцами", - сказал он.

Говоря об итогах своего визита в Афганистан в декабре, Кабулов отметил, что обсуждал с частью афганского руководства дальнейшее укрепление отношений, добавил, что визит получился конструктивным. "Фокус, понятно, на политических вопросах, на том, как выстраивать отношения с внешним миром. Во всяком случае, руководство Афганистана позитивно относится к подходам региональных государств в рамках московского формата. У них много вопросов к подходам западников, которые проводят, как им представляется, не только не дружественную, но и подрывную линию. Мы тоже обозначили готовность с остальной частью мира сотрудничать с Афганистаном", - сказал он.

О московском формате работы

Представитель президента РФ заявил, что работа московского формата по Афганистану будет продолжена в 2024 году.

"Обязательно, - сказал он, отвечая на вопрос, будет ли продолжена работа в московском формате. - Традиционно эти встречи проходят во второй половине года, осенью. Вот ближе к этому [времени будет определенность]. Но у нас это не единственный формат, будет еще что-то. Так что к осени проведем".

Московский формат был создан в 2017 году на основе шестистороннего механизма консультаций спецпредставителей России, Афганистана, Индии, Ирана, Китая и Пакистана. Его первое заседание прошло 14 апреля 2017 года с участием заместителей министров и спецпредставителей 11 стран, включая афганскую сторону. Главная цель формата - содействие продвижению процесса национального примирения в Афганистане и скорейшему установлению мира в этой стране.