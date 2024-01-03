В РФ заявили, что курс генсека ОБСЕ вынуждает требовать его скорейшей замены

Зампостпреда России при организации Максим Буякевич отметил, что Хельга Шмид проводит курс на демонтаж военно-политического диалога

ВЕНА, 3 января. /ТАСС/. Россия будет вынуждена требовать от мальтийского председательства ОБСЕ скорейшего выпуска уведомлений об открывающихся вакансиях четырех ключевых руководителей организации из-за отказа ее генсека Хельги Шмид осудить обстрел Белгорода украинскими войсками. Об этом заявил ТАСС заместитель постоянного представителя РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Максим Буякевич.

"Подобное поведение генерального секретаря убеждает нас в необходимости потребовать от председательства Мальты скорейшего выпуска уведомлений так называемых об открывающихся вакансиях руководства ОБСЕ с тем, чтобы к сентябрю организация могла утвердить новых людей, в том числе и на посту генерального секретаря", - отметил российский дипломат.

По словам Буякевича, в ходе министерского совещания в Скопье в декабре прошлого года Россия "согласилась присоединиться к консенсусу" по поводу продления срока мандата генерального секретаря и трех других высших руководителей ОБСЕ (представителя по вопросам свободы СМИ Терезы Рибейро, верховного комиссара по делам национальных меньшинств Кайрата Абдрахманова и главы Бюро по демократическим институтам и правам человека Маттео Мекаччи) на девять месяцев, до сентября текущего года.

Зампостпреда РФ также сообщил, что Хельга Шмид продолжает антироссийский курс, ведущий к разрушению диалога по военно-политической проблематике.

"Попытки генерального секретаря, которая, к сожалению, сейчас выступила своего рода проводником антироссийской политики руководства ОБСЕ, проложив мостик от Северной Македонии к Мальте, в этом году будут вести форсированно к демонтажу ОБСЕ как платформы для диалога между Востоком и Западом по военно-политической проблематике", - отметил дипломат, комментируя отсутствие реакции руководства организации на обстрелы Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины.

Он обратил внимание, что Северная Македония, занимавшая пост председателя ОБСЕ в прошлом году, новый председатель в лице Мальты и генсек выступают с антироссийскими заявлениями.

"Сам факт того, что генеральный секретарь и председатель ОБСЕ не удосужились ни словом, в отличие, к примеру, от чиновников ООН, осудить варварские ракетные атаки ВСУ на Белгород, повлекшие за собой массовую гибель гражданского населения, о многом говорит. Им не хватает духа даже для попытки сбалансировать свои заявления. Будем исходить из этого в нашей дальнейшей работе и во взаимодействии с секретариатом ОБСЕ", - сказал Буякевич.

Накануне генсек ОБСЕ Хельга Шмид и министр иностранных дел председательствующей в организации в 2024 году Мальты Ян Борг выступили с совместным заявлением, осудив "российские удары по Украине". При этом они не упомянули нанесенный 30 декабря украинской армией ракетный удар по Белгороду, в результате которого погибли 25 человек, в том числе 5 детей. Президент России Владимир Путин назвал данный обстрел терактом против мирного населения.