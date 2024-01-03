Слуцкий заявил, что Запад после слов главы МИД Польши толкнет мир к третьей мировой войне

По его словам, именно такие "сикорские, боррели и байдены, вооружающие укрохунту, несут ответственность за убийства российских детей в Белгороде или обстрелы в новогоднюю ночь Донецка"

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Коллективный Запад, прислушавшись к заявлению главы польского МИД Радослава Сикорского о необходимости поставить Украине ракеты дальнего радиуса действия, лишь покажет истинные лица политиков, толкающих мир к третьей мировой войне. Такое мнение высказал лидер ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Глава МИД [Польши] Сикорский в духе русофобских двойных стандартов призвал предоставить Украине дальнобойные ракеты для ударов по России. Ну что же: если коллективный Запад даже помыслит пойти на поводу истерической авантюры главы польского МИД, мы точно будем знать имена политических провокаторов, упорно толкающих к третьей мировой войне", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.

По его словам, именно такие "сикорские, боррели и байдены, вооружающие укрохунту, несут ответственность за убийства российских детей в Белгороде или обстрелы в новогоднюю ночь Донецка". "И про них Сикорский, конечно, не упоминает", - подчеркнул Слуцкий.

Он также отметил, что те, кто "не оболванен враньем Вашингтона и Брюсселя", понимают, что реальной целью "была и остается Россия". "Вся НАТО работает на то, чтобы ослабить и сломить [страну]. Не выйдет! На каждый удар будем отвечать ударами возмездия", - добавил Слуцкий.

Ранее Сикорский написал на своей странице в социальной сети X ("икс", ранее Twitter), что западные страны "должны ответить на последнее нападение на Украину" путем ужесточения санкций и предоставления "Киеву ракет большой дальности, которые позволят ему уничтожить пусковые площадки и командные центры" на территории РФ.

Вооруженные силы Украины 30 декабря обстреляли центр Белгорода, использовав две ракеты с кассетными боеприпасами и снаряды реактивной системы залпового огня чешского производства. По последним данным, погибли 25 человек, в том числе 5 детей, более 100 получили ранения. Повреждены десятки жилых домов и гражданских объектов. 31 декабря Минобороны РФ заявило об ударе в ответ на обстрел Белгорода по военным объектам Украины, в том числе в Харькове, в результате чего украинская сторона понесла значительные потери.