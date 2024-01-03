Небензя назвал ситуацию в Красном море прямой проекцией происходящего в Газе

Постоянный представитель РФ при ООН напомнил, что проходящие через это море торговые пути являются жизненно важной артерией для международной торговли

ООН, 4 января. /ТАСС/. Россия серьезно обеспокоена ситуацией в Красном море и убеждена, что происходящее там является прямой проекцией насилия в секторе Газа. Об этом заявил в среду постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Проблема с обеспечением свободы судоходства в Красном море и Аденском заливе развивается столь тревожным образом не в вакууме. Думаю, вряд ли кто-то из наших коллег будет отрицать тот факт, что происходящее в Красном море - прямая проекция насилия в Газе, где вот уже три месяца продолжается жестокая операция Израиля", - сказал он на заседании Совета Безопасности всемирной организации. Дипломат обратил внимание на то, что эскалация наблюдается и на других оккупированных палестинских территориях, а также на границе Израиля и Ливана.

Он подчеркнул, что Россия серьезно обеспокоена "положением дел в акватории Красного моря". "Проходящие через него торговые пути являются жизненно важной артерией для международной торговли и играют ключевую роль в поддержании стабильности и процветании мировой экономики. Свободное и безопасное судоходство в этом регионе - залог устойчивых поставок не только коммерческих, но и гуманитарных грузов, что критически важно для оказания помощи ряду находящихся в сложных социально-экономических условиях стран, включая сам Йемен", - добавил Небензя.

"Категорически осуждаем атаки на гражданские суда, ставящие под угрозу не только свободу и безопасность судоходства, но и жизни и здоровье моряков. Кроме того, они создают дополнительные риски, повышают уровень нестабильности в и так уже пылающем регионе. <...> Призываем руководство движения "Ансар Аллах" прекратить любые действия, которые могут создавать угрозу для коммерческих судов и их экипажей в Красном море и Аденском заливе, проявлять сдержанность, демонстрировать ответственное поведение", - сказал он.

Дипломат отметил, что движению следует с уважением относиться к принципам безопасности судоходства. "Требуем немедленного освобождения судна Galaxy Leader и его экипажа", - подчеркнул он.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. С середины ноября ряд коммерческих и военных судов в Красном море подверглись атакам с подконтрольной йеменскому мятежному движению "Ансар Аллах" территории. Кроме того, хуситы захватили грузовое судно Galaxy Leader, на борту которого находились более 20 членов экипажа. В ответ власти США сообщили о намерении приступить к проведению в Красном море операции Prosperity Guardian для обеспечения свободы навигации и охраны судов. В число ее участников должны войти Бахрейн, Великобритания, Дания, Испания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия, Сейшельские Острова и Франция.