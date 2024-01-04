Медведев: партнерство РФ и Туркмении помогает укреплять стабильность в Центральной Азии

Заместитель председателя Совета безопасности России отметил, что в прошлом году страны, следуя принципам углубленного стратегического партнерства, добились весомых результатов во всех сферах двустороннего и многостороннего взаимодействия

АШХАБАД, 4 января. /ТАСС/. Сотрудничество России и Туркмении способствует укреплению стабильности и безопасности в Центральной Азии и регионе Каспийского моря. Об этом написал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в новогоднем поздравлении на имя туркменского президента Сердара Бердымухамедова.

"В 2023 году Россия и Туркменистан, следуя принципам углубленного стратегического партнерства, добились весомых результатов во всех сферах двустороннего и многостороннего взаимодействия. Убежден, что дальнейшая совместная конструктивная работа будет способствовать приумножению потенциала наших отношений в интересах укрепления стабильности и безопасности в Центральной Азии и регионе Каспийского моря", - отметил Медведев. Текст его письма приводит официальная газета "Нейтральный Туркменистан".

Зампредседателя Совбеза РФ пожелал адресату доброго здоровья, благополучия и новых успехов в государственной деятельности, а гражданам страны - мира и процветания.

Также поздравления Бердымухамедову направила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Пусть в новом году для вас откроются новые горизонты, сбудутся заветные мечты, а намеченные планы воплотятся в жизнь. Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, неиссякаемых сил и благополучия", - цитирует ее послание "Нейтральный Туркменистан".