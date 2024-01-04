Хинштейн заявил, что новый указ Путина решит проблему выдачи ветеранов СВО в другие страны

Своих граждан Россия не выдает, отметил глава комитета Госдумы по информполитике

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Указ президента РФ Владимира Путина о приеме в гражданство России иностранцев, заключивших контракт с ВС РФ, способен решить проблему выдачи ветеранов СВО в другие страны за наемничество. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

"Теперь проблема с выдачей ветеранов СВО в другие страны, где их ждет наказание за "наемничество", разрешится. Своих граждан Россия не выдает!" - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее Путин подписал указ о приеме в гражданство Российской Федерации иностранных граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации или воинских формированиях, а также членов их семей.