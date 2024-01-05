В него включили исполнительного директора Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Андрея Малхасяна

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин расширил федеральную часть Совета по развитию местного самоуправления, включив в него исполнительного директора Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Андрея Малхасяна. Соответствующий указ главы государства опубликован.

"Включить Малхасяна Андрея Сергеевича - исполнительного директора ассоциации "Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления", - говорится в документе.

Ранее Малхасян входил в муниципальную часть этого же совещательного органа в качестве главы Кольского района Мурманской области. Исполнительным директором Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления он был избран в ноябре 2023 года. Этим же указом из состава совета выведен глава Ленинского городского округа Подмосковья Алексей Спасский, который ранее был арестован по обвинению в получении взятки.

Указ уточняет должности членов совета с учетом произошедших изменений. Так, Галина Данильченко, бывшая главой военно-гражданской администрации Мелитополя (Запорожская область), стала главой городского округа, а избранные руководителями Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник потеряли приставку "врио".

В новость внесена правка (14:56 мск) - уточняются заголовок и лид, верно - расширил федеральную часть Совета по развитию местного самоуправления, четвертый абзац приводится в новой редакции.