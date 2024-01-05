В Госдуме заявили, что Leopard более уязвимы к ударам беспилотниками, чем Т-72

Зампредседателя комитета ГД по обороне Дмитрий Саблин подчеркнул, что западная техника на фронте показала свою несостоятельность

ДОНЕЦК, 5 января. /ТАСС/. Германские танки Leopard в отличие от российских танков Т-72 более уязвимы к ударам, в том числе беспилотниками. Об этом сообщил ТАСС заместитель председателя комитета Госдумы по обороне, командир бригады беспилотной авиации ГРОМ "Каскад" Дмитрий Саблин.

"Наша техника точно не уступает. Могу по своему опыту сказать, что подбить, допустим, Leopard легче, чем подбить наш танк Т-72. В Т-72 надо умудриться попасть в уязвимые места, а в Leopard достаточно попасть в крышу башни", - сказал Саблин.

По его словам, мощность бронезащиты корпуса у Leopard в целом существенно ниже, чем у Т-72. Он также подчеркнул, что западная техника на фронте показала свою несостоятельность. "Она хороша в комфорте. Но на поле боя абсолютно беспомощна, неэффективна", - подчеркнул он.

Танк Т-72 - основной боевой танк, поставленный на вооружение в 1973 году. Образец был разработан "Уралвагонзаводом" на базе Т-64. Основное вооружение танка Т-72 - гладкоствольная пушка 2А46 калибра 125 мм. За несколько десятков лет машина претерпела несколько этапов модернизации. Основной упор был сделан на обновлении двигателя, повышении уровня возможностей ходовой части, техническом дооснащении и усилении снарядной стойкости брони.