МИД РФ анализирует возможности безопасного голосования на выборах президента за рубежом

Решение примут по итогам межведомственной работы, заявила официальный представитель дипведомства Мария Захарова

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Москва изучает ситуацию с обеспечением безопасности для голосования на выборах президента России за рубежом. Решение будет принято по итогам межведомственной работы. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова "Ведомостям".

"Мы запрашиваем страны на предмет обеспечения безопасности, и по итогам межведомственной проработки будет принято решение о схеме организации голосования за рубежом", - подчеркнула она. О формате и практических аспектах организации голосования будет объявлено, добавила Захарова.

Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.