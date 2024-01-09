Богданов и посол Египта обсудили противостояние между Израилем и ХАМАС в секторе Газа

Также они рассмотрели некоторые конкретные вопросы дальнейшего укрепления российско-египетских традиционно дружественных отношений

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов и посол Египта в Москве Назих Нагари обсудили ближневосточную проблематику, акцентируя внимание на продолжающемся вооруженном противостоянии между Израилем и ХАМАС в секторе Газа.

"В ходе беседы основное внимание было уделено актуальной ближневосточной проблематике с акцентом на продолжающееся вооруженное противостояние между Израилем и ХАМАС в секторе Газа", - говорится в сообщении МИД РФ по итогам встречи.

В ведомстве отметили, что стороны также рассмотрели некоторые конкретные вопросы дальнейшего укрепления российско-египетских традиционно дружественных отношений, включая график предстоящих двусторонних мероприятий.