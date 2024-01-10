Захарова назвала тайную встречу Запада по Украине пиаром режима Зеленского

Официальный представитель МИД РФ отметила, что это концепция привлечения политического внимания к ситуации

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Встреча представителей Украины, стран Запада и глобального Юга по так называемой формуле мира президента Украины Владимира Зеленского является пиаром киевского режима. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая в эфире радио "Спутник" на просьбу прокомментировать информацию агентства Bloomberg о проведении такой встречи в Саудовской Аравии.

"Не надо искать здесь никакой новаторской мысли. [Это] абсолютно старая концепция и уже выработанная, не просто отработанная, она выработанная, концепция привлечения политического внимания к ситуации, я не скажу вокруг Украины, потому что эта ситуация действительно требует политического внимания, а именно к режиму Зеленского. <...> Это пиар режима Зеленского", - сказала дипломат.

"Если говорить политологическими терминами, это постоянная активность в информационно-политическом пространстве, в центре которой находится тема Зеленского и всех тех западных идеологем, которые они разрабатывали и вбрасывали", - добавила она, указав, что это не имеет никакого отношения к разрешению украинского кризиса. "Это две абсолютно разные темы, а во многом они друг друга просто исключают по одной простой причине: разрешение ситуации на Украине, это, безусловно, кропотливая работа, это работа на политико-дипломатическом треке, а это, естественно, вопрос и переговоров, и контактов", - сказала официальный представитель МИД РФ.

Дипломат подчеркнула, что шумиха вокруг Зеленского создается "именно для того, чтобы поддерживать иллюзию некоей политической активности, при этом уводя внимание мировой аудитории в сторону от реальных процессов возможного урегулирования". "Поэтому я и говорю, что это не просто разные вещи, но и противоположные", - заметила Захарова.

По информации Bloomberg, существенного прогресса на встрече в декабре 2023 года "достигнуто не было". Собеседники агентства указали, что в ходе дискуссии союзники Украины попытались "заручиться поддержкой киевских условий для проведения переговоров с Россией". При этом Украина и страны Группы семи продолжили "сопротивляться призывам стран глобального Юга напрямую взаимодействовать с Россией" по этому вопросу. Отмечается, что в то время как Индия, Турция и Саудовская Аравия приняли участие во встрече, Бразилия, Китай и Объединенные Арабские Эмираты не прислали на нее своих представителей.