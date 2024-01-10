Умер глава правительства Мордовской АССР Василий Учайкин

Ему было 89 лет

ТАСС, 10 января. Председатель совета министров Мордовской АССР в 1978-1991 годах Василий Учайкин умер на 90 году жизни. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Мордовии Артем Здунов.

"Ушел из жизни Василий Семенович Учайкин - ветеран, настоящий патриот, преданный Мордовии. Человек долга и чести. В 70-80-е годы 12 лет возглавлял правительство Мордовской АССР", - написал Здунов.

Он отметил, что в последнее время Учайкин занимался подготовкой книг об уроженцах республики, прославивших малую родину. "В них - вся его трепетная любовь к людям, к Мордовии, к жизни. Спасибо, Василий Семенович, за пример настоящего служения. Вечная память", - написал глава Мордовии.

Василий Учайкин родился 24 июня 1934 года в селе Симкино Большеберезниковского района Мордовии. Окончил Ульяновский сельскохозяйственный институт. Работал главным ветврачом района, председателем райисполкома района, заместителем министра сельского хозяйства Мордовской АССР, был первым секретарем Ковылкинского горкома КПСС, председателем совета министров Мордовской АССР, помощником председателя правительства Республики Мордовия. С 1978 по 1991 год работал в должности председателя совета министров Мордовской АССР, избирался депутатом Верховного совета РСФСР 10-го и 11-го созывов.