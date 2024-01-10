МИД РФ: подготовка к выборам президента РФ за рубежом уже сталкивается с препятствиями

В недружественных странах по требованию их властей закрыты 26 российских загранучреждений, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Подготовка к предстоящим выборам президента РФ за рубежом уже сталкивается с существенными препятствиями. Об этом говорится в ответе спецпредставителя министра иностранных дел России по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания, посла по особым поручениям МИД РФ Геннадия Аскальдовича.

"Подготовка к предстоящим выборам за рубежом уже сталкивается с существенными препятствиями. В недружественных странах по требованию их властей закрыты 26 российских загранучреждений, - указал он. - Во многих посольствах численность сотрудников сократилась до минимума ввиду массовых высылок наших дипломатов".

Аскальдович заметил, что "в связи с этим сокращаются возможности внешнеполитического ведомства обеспечить всем россиянам за рубежом право свободно и безопасно избрать главу государства". Дипломат подчеркнул, что российская сторона будет делать все возможное для обеспечения нормального свободного волеизъявления граждан РФ за рубежом.

Двойные стандарты

Дипломат подчеркнул, что позиция, прежде всего, западных столиц - это "открытое проявление очередных двойных стандартов". "В своем стремлении "нанести поражение" нашей стране они теряют свой "демократический" облик и напрочь забывают о тех ценностях и принципах, о которых так любят рассуждать со всех трибун", - продолжил он.

"Хочется напомнить, что свободное волеизъявление граждан как раз и является одним из завоеваний демократии, а западники всеми силами пытаются отнять у россиян возможность реализовать свое право за рубежом", - подчеркнул представитель МИД РФ.

Без привязки к месту

Дипломат напомнил, что закон не требует от проживающих за границей голосовать обязательно в государстве пребывания. "Можно приехать в Россию или другую страну, где обстановка не столь накалена", - отметил Аскальдович.

Он напомнил, что необходимость получения открепительных талонов недавно законодательно была отменена. Для голосования российского гражданина в другой стране достаточно предъявления российского загранпаспорта, а для голосования в России гражданин, прибывший из заграницы, может быть включен в список избирателей на избирательном участке, специально определенном для голосования лиц без регистрации избирательными комиссиями субъектов РФ.

"Для этого необходимо подать личное письменное заявление в участковую избирательную комиссию такого избирательного участка не позднее, чем в день голосования. Перечень таких избирательных комиссий публикуется на веб-сайтах российской избирательной системы", - пояснил представитель МИД РФ.

Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.

Безопасность посольств

Ситуация в сфере обеспечения безопасности российских посольств и консульств кардинально ухудшилась и вызывает серьезные опасения, говорится в комментарии.

"Ситуация в сфере обеспечения безопасности наших посольств и консульств кардинально ухудшилась и вызывает серьезные опасения. Регулярно фиксируется проведение манифестаций и иных провокационных акций сторонников киевского режима вблизи наших РЗУ", - отметил дипломат.

Как указал Аскальдович, "на ноты российских загранучреждений в странах Европы и Америки с требованиями обеспечить безопасность в день выборов получены только единичные положительные ответы".

Он добавил, что в ряде стран также заметно осложнились отношения с местными правоохранительными органами, которые "зачастую вместо выполнения своих международных обязательств по охране иностранных диппредставительств потворствуют агрессивным проукраинским "активистам".

"В связи с этим сокращаются возможности внешнеполитического ведомства обеспечить всем россиянам за рубежом право свободно и безопасно избрать главу государства. Но скрупулезная работа на этом направлении продолжается, и вся информация будет доводиться до общественности заблаговременно, включая образование избирательных участков. Рекомендуем внимательно следить за веб-сайтами наших РЗУ", - заключил посол по особым поручениям.