Постпред РФ выразил сожаление, что Франция подрывает практику работы СБ ООН

Постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя объяснил, что РФ "принципиально не согласна" с приглашением на "сегодняшнее заседание делегаций по правилам 37 и 39"

ООН, 10 января. /ТАСС/. Россия сожалеет, что французское председательство грубо подрывает сложившуюся практику работы Совета Безопасности (СБ) ООН. Об этом заявил постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя.

"Сожалеем, что французское председательство, которое заявляет о своей строгой приверженности правилам процедуры Совета Безопасности, грубо подрывает сложившуюся в нем практику работы", - сказал он на заседании СБ по Украине.

Дипломат объяснил, что Россия "принципиально не согласна" с приглашением на "сегодняшнее заседание делегаций по правилам 37 и 39". "Их общее число, включая Украину, составляет шесть. Это Евросоюз, Италия, Польша, Эстония, Германия и Украина <...>, что, очевидно, избыточно для такого формата, как брифинг, который, в отличие от открытых дебатов с широким кругом участников, предполагает сфокусированную дискуссию", - отметил российский постпред.

"Как мы уже неоднократно убеждались, никакой добавленной стоимости их заявления в дискуссии в совете не вносят. Это раз за разом одни и те же написанные под копирку тезисы в русле общей позиции ЕС и НАТО. Единственная цель, с которой данные делегации приходят в совет, - это озвучить данные тезисы на камеры для своей внутренней аудитории. Считаем, что такой подход подрывает авторитет совета", - подчеркнул он.