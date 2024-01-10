Лавров и Ван И обсудили Украину, ситуацию в Газе и на Корейском полуострове

В ходе обсуждения было подчеркнуто общее неприятие конфронтационной политики западного блока в отношении России и Китая

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Китая Ван И обсудили в телефонном разговоре украинский кризис, палестино-израильский конфликт, а также ситуацию вокруг Корейского полуострова и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

"Был затронут ряд актуальных вопросов международной повестки, включая украинский кризис, палестино-израильский конфликт, ситуацию вокруг Корейского полуострова и в целом в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - говорится в сообщении МИД РФ.

В министерстве отметили, что в ходе обсуждения было подчеркнуто общее неприятие конфронтационной политики западного блока в отношении России и Китая, попыток сдержать их развитие посредством санкций, умышленных провокаций и других нелегитимных методов. "Сергей Лавров и Ван И отметили сугубо конструктивный, не направленный против третьих стран характер взаимодействия между Москвой и Пекином в рамках ООН, ШОС, БРИКС и других многосторонних форматов", - указали в МИД РФ.

В ведомстве сообщили, что с китайской стороны была выражена поддержка российского председательства в БРИКС. "Состоялся обмен мнениями о путях налаживания контактов КНР с СНГ, - говорится в сообщении. - Министры рассмотрели график предстоящих контактов на высшем и высоком уровнях".

Итоги взаимодействия

Как указали в МИД РФ, главы внешнеполитических ведомств подвели и высоко оценили основные итоги взаимодействия в 2023 году, выразили удовлетворение высокими темпами развития двустороннего политического диалога и практического сотрудничества, демонстрирующих устойчивость и позитивную динамику в условиях общей геополитической нестабильности на планете. "Особое внимание было уделено реализации договоренностей, достигнутых на высшем политическом уровне, - говорится в сообщении. - Подчеркнуто особое значение российско-китайского стратегического взаимодействия для становления справедливого многополярного миропорядка и, в частности, формирование надежных основ евразийской безопасности".

"Министры констатировали, что двустороннее торгово-экономическое сотрудничество успешно справилось с внешними вызовами, а товарооборот между Россией и Китаем по итогам года уверенно преодолел планку в 200 млрд долларов США", - заметили в дипведомстве. Сторонами было отмечено важное значение развития сотрудничества между Евразийским экономическим союзом и проектом "Один пояс - один путь".