Путин прилетел в Хабаровск

Президент проведет беседу с местным бизнесом, ознакомится с презентацией комплексных планов развития дальневосточных городов, посетит местную мультипликационную студию и пообщается с губернатором края Михаилом Дегтяревым

ХАБАРОВСК, 10 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Хабаровский край. В этот регион он прилетел с Чукотки.

Как ранее сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в Хабаровске Путин проведет предметную беседу с местным бизнесом, ознакомится с презентацией комплексных планов развития дальневосточных городов, посетит местную мультипликационную студию и пообщается с губернатором края Михаилом Дегтяревым.

В предыдущий раз Путин посещал Хабаровск более 10 лет назад - 31 декабря 2013 года после наводнения на Дальнем Востоке. Оттуда же президент в тот раз выступил с новогодним обращением. Как отмечал сам глава государства, в этот раз из Хабаровска он должен был отправиться в Якутию, но поездка отменилась из-за нелетной погоды.