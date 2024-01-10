Посла Молдавии в Москве вызвали в МИД РФ

Лилиану Дарию заявили решительный протест в связи с недружественными действиями Кишинева

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Вызванному в МИД РФ послу Молдавии в России Лилиану Дарию заявлен решительный протест в связи с недружественными действиями официального Кишинева, говорится в сообщении дипведомства.

Дария вызвали в Министерство иностранных дел Российской Федерации 10 января. В дипведомстве заявили, что в случае продолжения недружественных действий Москва оставляет за собой право на дополнительные ответные меры.

Кроме того, в сообщении говорится, что случаи дискриминации россиян, въезжающих в Молдавию носят системный характер, также участились необоснованные отказы в пересечении границы.

"Со стороны руководства Республики Молдова продолжают звучать агрессивные заявления антироссийского характера", - заявили в ведомстве.

В МИД РФ информировали, что послу также была выражена обеспокоенность в связи с появившейся в СМИ информацией о планах Молдавии оказать содействие в подготовке военнослужащих Вооруженных сил Украины на молдавской территории с участием инструкторов из стран НАТО. "Было указано на неприемлемость такой поддержки, ведущей к размыванию нейтрального статуса Молдавии и ее прямой вовлеченности в боевые действия на стороне киевского режима", - добавили в ведомстве.

"До сведения посла было доведено решение о закрытии въезда на территорию Российской Федерации ряду официальных лиц Республики Молдова в ответ на действия молдавского руководства", - заключили в министерстве.