В ГД заявили о необходимости обсудить идеи ЦИК по уточнению закона о выборах президента

Как отметил первый замглавы думского комитета по госстроительству и законодательству Даниил Бессарабов, Центризбирком традиционно вносит свои предложения о совершенствовании законодательства по итогам кампаний

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Федеральным законодателям стоит рассмотреть предложения Центризбиркома РФ по уточнению закона о выборах президента РФ по итогам избирательной кампании. Так первый замглавы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Даниил Бессарабов прокомментировал ТАСС заявление председателя Центризбиркома РФ Эллы Памфиловой о том, что ЦИК обратится к законодателям с предложением уточнить статус кандидата в президенты РФ.

"Традиционно по итогам каких-то кампаний коллеги из Центризбиркома вносят свои предложения о совершенствовании законодательства. Если такие будут и в этот раз, мне кажется, федеральному законодателю надо их рассмотреть и прислушаться", - сказал Бессарабов.

При этом он отметил, что в действующей редакции закона о выборах президента РФ нет никакой двусмысленности или неопределенности. Депутат добавил, что ему понятна выдвинутая идея. "Если порождает на практике у людей какое-то напряжение, двусмысленность, то можно и рассмотреть эти вещи", - добавил первый замглавы думского комитета.

Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года. Центризбирком РФ решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.