Слуцкий заявил, что Эстония претендует на лавры разжигателя большой войны

По словам главы ЛДПР, удары западным оружием по территории России поставят западные страны в позицию прямого противостояния и однозначной вовлеченности в конфликт

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Эстония на фоне заявлений президента страны Алара Кариса о возможности применения Украиной западного оружия для ударов по России претендует на лавры разжигателя большой войны. Такое мнение высказал в своем Telegram-канале глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

"Эстония, основной гешефт которой в последние годы исключительно торговля русофобией, претендует на лавры разжигателя большой войны. Президент Алар Карис на совместной пресс-конференции с укрофюрером призвал позволить киевской хунте наносить удары по территории России западным оружием. Вопрос: хорошо ли подумал Карис и просчитал ли последствия?" - написал парламентарий.

По словам Слуцкого, удары западным оружием по территории России поставят западные страны в позицию прямого противостояния и однозначной вовлеченности в конфликт. "Более умные и, безусловно, гораздо более хитрые кукловоды из Вашингтона при каждом срыве с катушек [президента Украины Владимира] Зеленского и Ко в первую очередь дистанцируются и спешат заверить в своей непричастности, заявляя о неодобрении украинских налетов на гражданскую инфраструктуру российских городов. И лишь безбашенные европейские "табаки" вещают из-за американской спины нечто невнятное про "право Киева на самооборону", - добавил глава думского комитета.

Слуцкий подчеркнул, что "для таких карисов, боррелей, зеленских и прочих марионеток США агрессивная словесная подпитка украинского конфликта стала способом политического выживания". "Им не нужен мир на Украине, им плевать на украинцев, на трагедии миллионов разделенных военными действиями семей. Им важно оставаться в "хозяйской струе" русофобии. Рискуют сами в ней захлебнуться", - отметил парламентарий.

Ранее на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Таллине президент Эстонии Алар Карис выступил против ограничения номенклатуры поставляемых Западом Украине вооружений для ударов по России. Он также сообщил, что власти Эстонии приняли решение о предоставлении пакета военной помощи Украине на сумму в размере €1,2 млрд до 2027 года.