"Единая Россия" 16 января проведет сбор подписей в поддержку выдвижения Путина

В удаленные территории для помощи в сборе отправят волонтеров, уточнил секретарь генсовета партии Андрей Турчак

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. "Единая Россия" 16 января проведет единый день сбора подписей в поддержку самовыдвижения кандидатом в президенты РФ действующего главы государства Владимира Путина. Об этом сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

"В "Единой России" 16 января пройдет единый день сбора подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина на выборах президента. Он пройдет во всех регионах и на всех доступных партийных площадках - в наших штабах общественной поддержки, общественных приемных председателя партии, региональных и местных исполкомах", - написал он в своем Telegram-канале .

Турчак отметил, что в удаленные территории для помощи в сборе подписей отправятся волонтеры. "Параллельно со сбором подписей в регионах на партийных площадках будет проходить обсуждение итогов и планов по народной программе, нашим партийным проектам. Всех желающих приглашаем 16 января принять участие в едином дне сбора подписей", - написал он.