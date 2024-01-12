Посол РФ призвал власти Германии не связывать протесты в стране с Россией

Сергей Нечаев отметил, что Москва не несет ответственности за внутриполитические проблемы ФРГ

БЕРЛИН, 12 января. /ТАСС/. Российская сторона решительно отвергает попытки официальных представителей ФРГ связать проходящие в Германии массовые протесты с якобы финансируемыми РФ "кампаниями дезинформации" в социальных сетях. Об этом говорится в комментарии посла России в Берлине Сергея Нечаева.

"Решительно отвергаем попытки официальных представителей ФРГ связать проходящие в Германии массовые протесты против политики федерального правительства с якобы финансируемыми Россией "кампаниями дезинформации" в социальных сетях. Эти измышления не имеют ничего общего с реальностью", - указал дипломат.

"Призываем германских политиков воздерживаться от необоснованных обвинений России и ее руководства для оправдания собственных проблем", - добавил Нечаев.

Помимо этого, посол отметил, что Москва не несет ответственности за текущее социально-экономическое положение и внутриполитические проблемы Германии и не вмешивается во внутренние дела страны. "Россия не предпринимала недружественных шагов против ФРГ и не стремилась к разрушению наших отношений. От взаимовыгодного торгово-экономического и энергетического сотрудничества с Россией Берлин отказался сам, разорвав и заморозив все форматы двустороннего сотрудничества", - подчеркнул дипломат, напомнив, что было инициировано "введение огромного количества незаконных санкций" против РФ, которые "бумерангом ударили по Германии". "Последствия этих недальновидных решений в полной мере ощутили как рядовые граждане ФРГ, так и немецкий бизнес, который чувствовал себя на российском рынке весьма комфортно", - заметил Нечаев. Причем, по его словам, "это не "кремлевская пропаганда", а данные профильных германских ведомств".

В Германии на этой неделе прошла череда забастовок. С 8 января масштабные акции протеста проводят фермеры, которые недовольны лишением скидок на дизель и отменой некоторых налоговых льгот. Общенациональную стачку с требованием повышения зарплаты организовал также профсоюз машинистов поездов GDL.