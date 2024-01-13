Посольство России возмутилось высылкой из Латвии российского военного пенсионера

В диппредставительстве отметили, что согласно решению МВД республики, "пожилой человек был признан угрозой национальности безопасности и приговорен к выдворению из страны с бессрочным запретом на возвращение"

ВИЛЬНЮС, 13 января. /ТАСС/. Посольство России в Латвии выразило крайнее возмущение по поводу высылки из страны 82-летнего российского военного пенсионера Бориса Каткова. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале диппредставительства.

"Вызывает крайнее возмущение очередная провокационная выходка латвийских властей. На этот раз жертвой показательной расправы зацикленных на русофобии политиков стал российский военный пенсионер, видный деятель соотечественного движения, председатель правления Латвийско-Российской ассоциации сотрудничества Борис Катков", - отметили российские дипломаты.

"Ожидаем принципиальной оценки реализуемой официальной Ригой дискриминационной политики в отношении граждан России со стороны международных правозащитных структур", - указали в российском посольстве.

В диппредставительстве добавили, что согласно решению МВД Латвии, "пожилой человек был признан угрозой национальности безопасности и приговорен к выдворению из страны с бессрочным запретом на возвращение".

"При этом никаких фактов, свидетельствующих о "виновности" 82-летнего пенсионера не приводится", - заявили в посольстве. Вынесенный латвийскими властями вердикт дипломаты назвали "абсолютно антигуманным" и нарушающим принцип "неразделения семьи", поскольку в Латвии у россиянина остались супруга, дети и внуки.

"[Решение латвийских властей] грубейшим образом попирает положения двустороннего межправительственного соглашения по вопросам социальной защищенности российских военных пенсионеров и членов их семей от 1994 года", - указали российские дипломаты, выразив убежденность в том, что "эта циничная акция носит сугубо политический характер, направлена на запугивание русскоязычной общины Латвии и искоренение всякого инакомыслия".