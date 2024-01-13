Небензя: ответственность за возможную катастрофу на Ближнем Востоке ложится на США

Постоянный представитель РФ при ООН отметил, что "опрометчивые и недальновидные шаги" Запада дестабилизируют ситуацию с безопасностью и подрывают наметившуюся нормализацию общерегиональной обстановки

ООН, 13 января. /ТАСС/. Ответственность за дальнейшую эскалацию на Ближнем Востоке и превращение ситуации в катастрофу с бесчисленными потерянными жизнями будет полностью лежать на США и их пособниках. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"На Ближнем Востоке складывается катастрофическая ситуация <...>. Если эскалация продолжится, то весь регион Ближнего Востока может столкнуться с катастрофой, по сравнению с которой все происходящее до этого покажется цветочками. Потерянные жизни и разрушенные судьбы людей будет не сосчитать. И вся полнота ответственности за это ложится на США и их пособников, которые ради своих корыстных геополитических интересов не просто упорно мешают международному сообществу потребовать прекращения огня в секторе Газа, но и сами в очередной раз стали агрессором", - сказал он в ходе выступления на созванном Россией в связи с ударами США и Великобритании по Йемену заседании СБ ООН.

Глава российского постпредства отметил, что дело "уже даже не в том, что своими действиями западники разрушают результаты многолетних усилий ооновского и регионального посредничества по внутрийеменскому урегулированию". "Проблема гораздо шире - такие опрометчивые и недальновидные шаги дестабилизируют ситуацию с безопасностью и подрывают наметившуюся нормализацию общерегиональной обстановки", - констатировал он.

По словам российского дипломата, американцы и их сателлиты "бомбили аэропорты и другую инфраструктуру" в Йемене. "То, что мы наблюдаем в Йемене, к сожалению, нам знакомо до боли. Точно такая же картина разрушений уже три месяца наблюдается в секторе Газа", - заключил Небензя.