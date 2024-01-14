Сальдо сообщил, что ВСУ за неделю потеряли около 200 человек в Крынках Херсонской области

Губернатор региона заявил об уничтожении, в частности, 2 самоходных и 1 буксируемого орудия, 12 минометов, 1 танка, 1 боевой бронированной машины

ГЕНИЧЕСК, 14 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины за неделю потеряли убитыми и ранеными около 200 бойцов в Крынках на левом берегу Днепра и несколько единиц техники, написал в Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"Из группировки войск "Днепр" передают, что за последнюю неделю на направлении общие потери противника в живой силе составили свыше 200 боевиков, уничтожены 2 самоходных и 1 буксируемое орудие, 12 минометов, 1 танк, 1 боевая бронированная машина, 1 ЗРК, 1 установка РСЗО, 7 автомобилей, 15 лодок, 38 БПЛА, 19 объектов военной инфраструктуры (складов, пунктов наблюдения и управления и т. п.)", - написал он.

Сальдо добавил, что из-за похолодания у украинских военных в Крынках растет количество заболевших и обмороженных, а эвакуация через Днепр практически невозможна, так как замерзли речные протоки. Многие украинские военные попадают в плен с тяжелыми обморожениями и некрозом тканей.