Слуцкий назвал "пугалкой" публикацию Bild о военном столкновении России и НАТО

Глава комитета Госдумы по международным делам обратил внимание, что публикация появилась на фоне открытия Давосского форума

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Публикация в издании Bild о возможном военном столкновении России и НАТО к 2025 году является очередной "пугалкой в стиле геббельсовской пропаганды" для нагнетания антироссийских настроений. Такое мнение в Telegram-канале высказал глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

"Bild публикует якобы из достоверных источников "секретный план" Минобороны Германии о подготовке НАТО к войне с Россией в случае поражения Киева. А точнее, очередную "пугалку" в стиле геббельсовской пропаганды для нагнетания антироссийских настроений и оправдания слепого подчинения Вашингтону под прикрытием борьбы за "свободу и демократию", - написал парламентарий.

Слуцкий обратил внимание, что публикация появилась на фоне открытия Давосского форума, где анонсировано выступление президента Украины Владимира Зеленского.

"Примечательно, что в его преддверии прошла очередная встреча по "формуле мира" укрофюрера, результаты которой оказались далеко не столь однозначными для киевского режима. Все больше стран (причем не только Глобального Юга, но и таких, как Швейцария) говорят о необходимости учета позиции России, включения российской стороны в переговорный процесс. Здравый смысл все больше перевешивает оголтелую антироссийскую истерию, а этого как раз стараются не допустить адепты американской гегемонии", - добавил глава думского комитета.

"Но, несмотря на нелепость подобных газетных вбросов, сделать выводы стоит. Главный - не отступать от целей СВО, идти к Победе, наращивая мощь России и укрепляя обороноспособность страны", - написал он.

В Bild вышла публикация, в которой утверждается, будто "гибридное нападение России" на восточный фланг НАТО рассматривается в Министерстве обороны ФРГ в качестве одного из гипотетических сценариев на будущее. Таблоид ссылается при этом якобы на секретный документ с пометкой "только для служебного пользования".