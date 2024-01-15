Замглавы МИД РФ обсудил с министром финансов Судана урегулирование в африканской стране

Михаил Богданов и Джибриль Ибрагим рассмотрели актуальные вопросы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-суданских связей

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с министром финансов и экономического планирования Республики Судан, лидером "Движения за справедливость и равенство" Джибрилем Ибрагимом урегулирование кризиса в африканской стране. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"В ходе обстоятельной беседы основное внимание было уделено проблематике урегулирования продолжающегося в Судане с апреля 2023 года острого военно-политического кризиса, - говорится в сообщении. - При этом с российской стороны была подтверждена принципиальная позиция относительно необходимости скорейшего прекращения боевых действий между подразделениями регулярной армии и силами быстрого реагирования и налаживания инклюзивного межсуданского диалога в интересах обеспечения единства, территориальной целостности и суверенитета Республики Судан".

Как добавили в министерстве, на встрече были также рассмотрены некоторые актуальные вопросы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-суданских связей, включая перспективные направления взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества.