В Архызе откроют дополнительный участок на выборах президента России для удобства туристов

Всего в Карачаево-Черкесии будут работать 252 участка

ЧЕРКЕССК, 15 января. /ТАСС/. Открытие трех временных избирательных участков, в том числе на всесезонном курорте Архыз, запланировано в Карачаево-Черкесии в период проведения выборов президента России. Об этом сообщил избирком КЧР. Ближайший к курорту избирательный участок находится в 10 км в одноименном поселке.

"Избирательная комиссия Карачаево-Черкесии согласовала перечень временных избирательных участков. Для удобства граждан, отдыхающих и работающих на ВТРК "Архыз" в Зеленчукском районе, будет работать временный избирательный участок", - сообщается в Telegram-канале регионального избиркома.

Еще два дополнительных участка откроются в Черкесске - в республиканской клинической больнице и следственном изоляторе ОФСИН России по КЧР. Всего в регионе будут работать 252 участка.

Выборы президента России пройдут 15-17 марта 2024 года. Впервые в ходе главной кампании страны будут применяться дистанционное электронное, трехдневное голосование.