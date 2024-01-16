В ЛНР на выборах будут работать более 1,5 тыс. общественных наблюдателей

Голосование состоится 15, 16 и 17 марта

ЛУГАНСК, 16 января. /ТАСС/. Более 1,5 тыс. общественных наблюдателей будут работать в Луганской Народной Республике на выборах президента России, сообщила журналистам глава регионального отделения Народного фронта в ЛНР, доверенное лицо кандидата в президенты РФ, действующего главы государства Владимира Путина Анна Еременко.

"В нашем регионе более 1,5 тыс. общественных наблюдателей будут работать в этой избирательной кампании и, соответственно, в день голосования и я, как доверенное лицо, и мои коллеги смогут также принять участие в качестве наблюдателей. Я уверена, что выборы пройдут законно и прозрачно", - сказала она на пресс-конференции, прошедшей в Луганске в Штабе общественной поддержки Путина.

Совет Федерации назначил выборы президента на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Это будут первые трехдневные выборы президента России.