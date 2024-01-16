Путин назначил послов России в Габоне и Конго

Ими стали Дмитрий Корепанов и Ильяс Искандаров

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указы о назначении послов России в Габонской Республике и в Республике Конго. Документы опубликованы на официальном портале правовой информации.

Послом в Габоне назначен Дмитрий Корепанов, ранее занимавший должность начальника отдела в департаменте Африки МИД РФ. Ильяс Искандаров, который до этого с 2020 года был послом России в Габоне, назначен послом в Конго.

Еще одним указом президент освободил от обязанностей посла в Республике Конго Георгия Чепика, который занимал эту должность с 2019 года.