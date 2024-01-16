Лавров заявил о проведении работы по выполнению договоренностей лидеров РФ и КНДР

Министр иностранных дел России отметил, что "тепло вспоминает" свой визит в Пхеньян, который состоялся в 2023 году, и "великолепное гостеприимство", которое оказала северокорейская сторона

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Работа для выполнения договоренностей, достигнутых между северокорейским лидером Ким Чен Ыном и президентом РФ Владимиром Путиным, активно ведется. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, открывая переговоры с главой МИД КНДР Цой Сон Хи.

"Время, которое мы выбрали для нашей встречи, как нельзя лучше подходит для того, чтобы подвести предварительные итоги той активной работы, которая была начата для выполнения договоренностей, достигнутых в ходе сентябрьского саммита между президентом Путиным и председателем государственных дел Ким Чен Ыном на космодроме Восточный. Соответствующая работа уже активно ведется", - сказал он.

Министр отметил, что "тепло вспоминает" свой визит в Пхеньян, который состоялся в 2023 году, и "великолепное гостеприимство", которое оказала северокорейская сторона. Кроме того, Лавров подчеркнул важность состоявшегося в ноябре 2023 года заседания межправительственной комиссии двух стран.

"Состоялись и другие двусторонние обмены на ведомственном, министерском, региональном уровнях. Мы высоко оценили участие вашего министра физической культуры и спорта в состоявшемся в октябре прошлого года в Перми форуме "Россия - спортивная держава". Ваш министр культуры принял активное участие в ноябрьском международном культурном форуме, который прошел в Санкт-Петербурге. Очень полезным был и визит в КНДР делегации Приморского края во главе с губернатором Кожемяко в декабре 2023 года. Безусловно, эти контакты лишь начало трудоемкой, но весьма и весьма плодотворной и благодарной работы, которая направлена на всестороннее развитие наших взаимоотношений", - резюмировал глава МИД РФ.