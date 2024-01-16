Лавров надеется обсудить с главой МИД КНДР ситуацию на Корейском полуострове

Стороны также обсудят ситуацию в Северо-Восточной Азии в целом

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассчитывает обсудить с главой МИД КНДР Цой Сон Хи текущую обстановку на Корейском полуострове.

"Из международной повестки дня мы хотели бы продолжить наш доверительный диалог по ситуации на Корейском полуострове, в целом в Северо-Восточной Азии", - сказал глава российской дипломатии, открывая переговоры в Москве со своей севекорейской коллегой.

Лавров обратил внимание, что Россия всегда выступала за налаживание переговорного процесса без каких-либо предварительных условий с тем, чтобы добиваться достижения прочного мира и стабильности во всей Северо-Восточной Азии. "Соответствующие предложения Россия самостоятельно и вместе с КНР вносила в Совет Безопасности ООН, они находятся на столе переговоров", - отметил министр.

Вместе с тем, по его словам, политика США и их союзников по созданию угроз безопасности КНДР "отнюдь не способствует продвижению в позитивном направлении". "Мы будем продолжать призывать к отказу от любых шагов, которые ведут к эскалации напряженности", - подчеркнул глава российского МИД.

Лавров также напомнил, что Россия и КНДР взаимодействуют в более широком географическом плане по проблемам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где необходимо сохранять универсальные механизмы. "Эти механизмы, которые давно сформировались на основе предложений АСЕАН и успешно функционировали долгие десятилетия, сейчас подвергаются эрозии в результате, опять же, попыток Соединенных Штатов и их союзников создавать закрытые форматы, блоковые форматы и пытаться продвигать в этот регион инфраструктуру Североатлантического альянса", - указал Лавров.