Песков заявил, что Россия продолжает развивать двусторонние отношения с Китаем

По словам пресс-секретаря главы российского государства, результаты торгово-экономического сотрудничества двух стран "выше ожиданий"

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Россия продолжает развивать двусторонние отношения с Китаем, результаты торгово-экономического сотрудничества двух стран "выше ожиданий", заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Мы продолжаем развитие наших двусторонних отношений с Китайской Народной Республикой. Это наш очень важный стратегический партнер. Результаты этого взаимодействия, если их выражать в объеме торгово-экономического сотрудничества, выше ожиданий", - сказал представитель Кремля, отметив, что товарооборот между странами уже преодолел отметку в $200 млрд.

"Мы дорожим этими отношениями", - добавил Песков.