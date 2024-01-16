Глава МИД КНДР сообщила о намерении в 2024 году поднять на новый уровень отношения с РФ

Цой Сон Хи сообщила, что "корейско-российские дружественные отношения, с давней историей дружбы и традициями, энергично продвигаются вперед в соответствии с замыслами лидеров двух стран"

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. КНДР рассчитывает, что в 2024 году удастся поднять на новый уровень отношения с Россией, взаимодействие двух стран энергично продвигается вперед. Об этом заявила глава МИД КНДР Цой Сон Хи на переговорах с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве.

"Я считаю, что наша сегодняшняя встреча, которая проводится в первые дни нового года, станет важным моментом в поднятии в этом году двусторонних отношений на новый уровень, а также в достижении реальных благ для народов двух стран", - сказала она.

"То, что сейчас министры иностранных дел двух стран часто встречаются и углубляют товарищеские узы, является еще одним доказательством того, что корейско-российские дружественные отношения, с давней историей дружбы и традициями, энергично продвигаются вперед в соответствии с замыслами лидеров двух стран", - добавила министр.

По словам главы МИД КНДР, отношения Пхеньяна и Москвы преодолели проверки истории, а также "прошли все трудности и невзгоды". "Сегодня неустанно развиваются стратегические дружественные отношения благодаря особому вниманию председателя государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики, товарища Ким Чен Ына, а также президента Российской Федерации, товарища [Владимира] Путина", - заключила Цой Сон Хи.