Путин встретится с участниками форума "Малая родина - сила России"

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков обратил внимание на то, что главы муниципалитетов - это "очень ценный источник для получения информации о положении на земле, о тех проблемах, которые есть", о действии различных мер поддержки

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин 16 января встретится с руководителями муниципалитетов, съехавшимися на форум "Малая родина - сила России", сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, Путин намерен "большую часть рабочего дня посвятить общению с главами муниципальных образований субъектов РФ, принимающих участие во всероссийском муниципальном форуме "Малая родина - сила России". Представитель Кремля отметил, что "состоится беседа со свободной повесткой дня".

Пресс-секретарь президента обратил внимание на то, что главы муниципалитетов - это "очень ценный источник для получения информации о положении на земле, о тех проблемах, которые есть", о действии различных мер поддержки.

Всероссийский форум "Малая родина - сила России" проходит в рамках Международной выставки-форума "Россия" 15-16 января в Москве. Ожидается, что его участниками станут 7,5 тыс. представителей муниципального сообщества из 89 регионов страны. Мероприятие проходит впервые по поручению главы государства. Организатор - Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления при поддержке Администрации президента России.