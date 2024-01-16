Департамент региональной безопасности Москвы вновь возглавил Владимир Регнацкий

Сергей Хлебников, занимавший эту должность с марта 2020 года, был освобожден от нее по собственной инициативе в связи с выходом на пенсию

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Владимир Регнацкий во второй раз назначен руководителем столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции, сменив на этой должности Сергея Хлебникова.

"Назначить Регнацкого Владимира Владимировича на должность руководителя Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы с заключением служебного контракта на срок полномочий мэра Москвы, освободив от замещаемой должности руководителя Департамента по обеспечению деятельности мировых судей города Москвы", - говорится в распоряжении мэра Москвы Сергея Собянина, опубликованного на сайте мэра.

Хлебников, занимавший эту должность с марта 2020 года, был освобожден от нее по собственной инициативе в связи с выходом на пенсию.

При этом руководителем столичного департамента по обеспечению деятельности мировых судей назначен Павел Жеребцов. Прежде он являлся заместителем главы данного ведомства - руководителем контрактной службы.

Регнацкий до 31 января 2019 года возглавлял управление по обеспечению деятельности мировых судей столицы, затем более года являлся руководителем департамента регбезопасности.