Мишустин посетил павильон Координационного центра правительства РФ на ВДНХ

Премьер-министр также посетил студию ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин посетил павильон Координационного центра правительства РФ на выставке "Россия" на ВДНХ.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал главе кабмина, что этот павильон был построен еще в 1967 году и изначально был частью павильона "Атомная энергия". Монтаж правительственной экспозиции занял 44 дня, ее площадь составила 1 200 кв. м. С момента открытия 4 ноября павильон посетили свыше 7 тыс. человек, здесь прошла 51 экскурсия для студентов и школьников. Кроме того, в правительственный павильон на ВДНХ заглянули 26 глав регионов, а также гости из Китая, Германии, Индии, Киргизии, Белоруссии, Монголии и ОАЭ.

"Здесь воссоздана реальная рабочая площадка - Координационный центр правительства. Вся IT-инфраструктура полностью аналогична той, что у нас в Бункере (в большом Координационном центра правительства - прим. ТАСС)", - рассказал Чернышенко Мишустину. Он провел главу кабмина в зону Аппарата правительства и сообщил, что здесь во время экскурсий посетителям рассказывают о задачах, функциях, структуре и составе правительства, о том, что именно делает и какие именно инструменты использует правительство для развития страны.

В оформлении этой зоны были использованы мультимедийные колонны, на которые, по словам вице-премьера, можно вывести заранее записанные обращения всех заместителей председателя правительства. Для этого посетители могут сами воспользоваться тач-панелями и выбрать интересующего вице-премьера. Для наглядности Чернышенко выбрал на экране Юрия Трутнева. Тот тут же материализовался на мультимедийной колонне, представился и начал свой рассказ. Мишустину понравились цифровые аватары. Он сделал одобрительный жест, подняв большой палец вверх.

Коротко Чернышенко рассказал и о карте национальных проектов. Посетители могут выбрать любой интересующий их регион и любой нацпроект.

Экскурсия для студентов

В этот момент в зоне нацпроектов проходила экскурсия для студентов Финансового университета при правительстве РФ и Российской таможенной академии. Мишустин поприветствовал молодых людей. Ребята рассказали, что приехали из разных регионов России: из Северной Осетии Алании, Смоленской, Тверской областей и из Москвы. Были и молодые люди из Грузии. "Выставка интересная. Это очень здорово, что все участники выставки: и компании, и федеральные органы исполнительной власти, и представители регионов стараются общаться с людьми. Я здесь не первый раз. Вижу, что идет интенсивное общение", - поделился своими впечатлениями премьер.

Он рассказал ребятам, что 16 января на выставке "Россия" проходит финансовый день. "Он начитается практически с марафона регионов и марафона федеральных органов исполнительной власти. Это наши министерства, ведомства", - заметил Мишустин, отметив, что первым в этом ряду выступает Министерство финансов. Он указал, что многие думают, что Минфин занимается только тратой средств. На самом же деле в него входят и Таможенная служба, и Казначейство, и Федеральная налоговая служба, и многие другие структуры. Премьер поинтересовался у студентов, куда те впоследствии намерены пойти работать. Большинство из них хотят пойти на службу в таможню. Один же молодой человек рассказал, что собирается связать свою карьеру с налоговой.

Студенты поделились с Мишустиным своими впечатлениями от посещения павильона Координационного центра. "Нам понравилось, как он работает. Мы в университете проходили это в теории, а здесь увидели, как он работает в реальности, нас это серьезно очень заинтересовало", - сообщила одна из девушек. По мнению одного из участников экскурсии, уведенное было крайне познавательно, интерактивно и дало возможность погрузиться в среду, где принимаются важные для россиян решения. "Мы в большом шоке и приятно удивлены, что в такой оперативной обстановке продолжается работа", - с восторгом сказал юноша. "Сразу вам скажу, это не красивые картинки. Это эмуляция работы нашего Координационного центра. Это все те инструменты, которые у нас работают", - заверил Мишустин. Он добавил, что, например, Стратегические сессии правительство проводит с использованием тех же инструментов. "Конечно, они более насыщены и наполнены данными у нас в Координационном центре", - сказал он, уточнив, что, например, Минфин использует систему электронного бюджета. На прощание Мишустин сфотографировался с участниками экскурсии.

Студия ТАСС в Координационном центре правительства РФ

После этого Мишустин заглянул в студию ТАСС в Координационном центре правительства РФ. Она работает на международном форуме-выставке "Россия" с 4 ноября 2023 года при поддержке АНО "Национальные приоритеты".

Здесь проходит запись интервью с членами кабинета министров, главами регионов, представителями экспертного сообщества, в том числе для портала "Объясняем.рф", а также ведутся трансляции мероприятий Координационного центра. За время работы в студии ТАСС уже состоялось почти 60 интервью.

В правительственном павильоне была также воспроизведена зона Ситуационного центра в миниатюре. Здесь Мишустин принял участив в установочном совещании с Минфином, Центробанком, представителями субъектов. Встреча была посвящена реализации мероприятий в сфере повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры граждан. Напоследок Чернышенко показал премьеру зону, которая рассказывает посетителям экспозиции о том, что собой представляет современная госслужба, как поступить в РАНХиГС и о платформе "Россия - страна возможностей".