Путин: Россия всегда защищала свои интересы и сейчас защитит

Президент подчеркнул, что в России "бережно всегда традиционно относились и к своим близким, и к своим семьям, и к своей Родине в целом"

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Россия всегда защищала собственные интересы и продолжит это делать в ходе специальной военной операции. Об этом заявил глава государства Владимир Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов России. Он подчеркнул, что российский народ невозможно победить.

"Мы свои интересы всегда защищали. И сейчас защитим", - заявил Путин, говоря, в частности, о ситуации, сложившейся на Украине и вокруг нее.

Президент рассказал о письме, которое его дед написал своему сыну-фронтовику, когда от ранения умерла бабушка главы государства. "Мама умирала - и ему, мужу, говорит: ты не плачь, не расстраивай меня, - рассказал президент, - Она умирает, но она так любит своего мужа". "Мне кажется, такое отношение друг к другу и к Родине в крови нашего народа глубоко сидит, - подчеркнул Путин. - Победить такой народ невозможно".

"Прочитанная информация никогда не окажет [такого влияния], как личный пример тех людей, которых мы бесконечно уважаем и которым стараемся подражать - это наши родители. Мы этого даже не понимаем, не замечаем, это просто в подкорке сидит", - добавил Путин.

Президент подчеркнул, что в России "бережно всегда традиционно относились и к своим близким, и к своим семьям, и к своей Родине в целом". "Это ведь традиция, которая реально от сердца к сердцу передается", - заключил Путин.