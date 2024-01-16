Посол РФ заявил, ЮАР вправе поднимать в Международном суде вопрос о действиях Израиля

Андрей Келин предположил, что для этого у ЮАР есть основания

ЛОНДОН, 16 января. /ТАСС/. ЮАР имеет основания поднимать в Международном суде ООН вопрос о действиях Израиля в секторе Газа. Такое мнение посол России в Великобритании Андрей Келин высказал в интервью радиостанции LBC.

"Цель Израиля сейчас - переместить [местное население]. <...> Я полагаю, что у ЮАР есть основания поднимать этот вопрос в Международном суде ООН", - сказал посол. "Вы не можете удерживать палестинцев таким образом всегда, вы должны дать им государство, решение, которое обеспечит им государство, - это самое важное, и именно это ни Израиль, ни США не хотят делать", - заметил Келин.

В ответ на соответствующий вопрос ведущего Келин заявил, что события на Украине нельзя сравнивать с тем, что происходит в секторе Газа. "Мы никогда не пытались изгнать население из городов, как это происходит в секторе Газа", - сказал он.

Посол подчеркнул, что Россия "ненавидит все, что связано с террористической деятельностью", но добавил, что Москва "не поддерживает то, что Израиль делает сейчас в секторе Газа". "Мы совершенно не поддерживаем это и призываем к тому, чтобы насилие в секторе Газа остановилось, не как перемирие, а навсегда. И должны быть проведены переговоры, обеспечивающие решение, которое предполагает сосуществование двух государств", - заявил Келин.

Иск в Международный суд ООН в Гааге был подан властями ЮАР в связи с возможным нарушением израильской стороной Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. В документе утверждается, что действия Израиля в секторе Газа можно охарактеризовать как геноцид, поскольку они совершаются с конкретным намерением "уничтожить палестинцев в Газе как часть более широкой палестинской национальной, расовой и этнической группы". В рамках иска южноафриканская сторона добивается, чтобы суд постановил, что Израиль нарушает свои обязательства по конвенции и должен прекратить все боевые действия в секторе Газа, а также выплатить репарации.

Израильская сторона эти обвинения отвергла, назвав позицию ЮАР лицемерной, и попросила на слушаниях снять дело с рассмотрения. Глава израильского МИД Исраэль Кац выразил мнение, что ЮАР сама нарушает конвенцию о геноциде, поддерживая радикальное палестинское движение ХАМАС, которое в Израиле считается террористической организацией и против которого ведется военная операция в Газе.