Постпредство РФ при ЕС заявило, что институты объединения оторваны от реальности

В ведомстве также подчеркнули, что Украина стала инструментом "для нанесения России "стратегического поражения"

БРЮССЕЛЬ, 16 января. /ТАСС/. Дебаты депутатов Европарламента (ЕП) на пленарной сессии в Страсбурге, посвященные поддержке Украины, показали, что институты Евросоюза оторваны от реальности. Об этом заявило постоянное представительство России при ЕС.

"По итогам дебатов складывается впечатление, что представители сразу трех евроинститутов - Совета ЕС, Еврокомиссии и Европарламента - страдают расстройством дереализации. Они живут в собственном мире, оторвавшись от реальности и отказываясь воспринимать действительность. Европейские политики за редким исключением не могут смириться с тем, что задуманный блицкриг против России потерпел крах", - считают в ведомстве.

"Но отступать никто не собирается: оправданием для продолжения антироссийского курса становится - уже не в первый раз в истории Запада - предупреждение о том, что "русские идут". История повторяется: так же, как это было почти 80 лет назад, несмотря ни на что, бросаются все новые ресурсы на "восточный фронт". В надежде на чудо. Однако оно не случилось тогда, его не будет и сегодня", - добавили там. Как подчеркнули в представительстве, "синдром дереализации необходимо срочно лечить". "Однако это уже забота не наша, а европейских избирателей, для которых важны не геополитические амбиции тех, кто сегодня временно находится у евроруля, а благополучие собственных семей, своих стран и континента в целом", - заявили там.

"Пока все еще непривычно наблюдать за происходящими в Евросоюзе процессами. Природа некогда интеграционного объединения торгово-экономической направленности меняется на глазах. На сей раз в Страсбурге в буквальном смысле поджигатели войны слились в антироссийском экстазе, - отметили дипломаты. - Их одержимость не знает границ. Они тратят не собственные деньги, они воюют чужими руками. Украина воспринимается исключительно как инструмент для нанесения России "стратегического поражения".

Как подчеркивают в представительстве, "здесь уже забыли, что бесконтрольная накачка Киева вооружением противоречит и международным договорам, и общей еэсовской позиции по экспорту оружия". "Больше и быстрее" - вот девиз тех евродепутатов, которые не думают о последствиях ни для Украины, ни для европейского континента в целом. Если раньше еэсовцы отказывались признавать свое участие в конфликте, то сегодня в стенах одного из евроинститутов звучали слова о том, что Евросоюз находится в состоянии войны", - говорится в заявлении.

"Чего только стоит фраза, произнесенная из уст одного немецкого евродепутата: "российская фашистская агрессия". На это хочется сказать: если и сохраняется потребность снять с себя груз исторической ответственности, то делать это надо посредством раскаяния за совершенные преступления и путем примирения, а не запугивания общественного мнения эпитетами, напоминающими о тех временах, когда нацистская Германия мобилизовывала собственное население на еще только готовившуюся тогда войну с СССР", - отметили там.