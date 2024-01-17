Медведев объяснил, почему Украина опасна для ее жителей

Замглавы Совбеза убежден, что вероятность нового конфликта с Украиной стопроцентная

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев убежден в том, что вероятность нового конфликта с Украиной стопроцентная, кто бы ни находился у власти в Киеве и с кем бы не вступала в коалиции эта страна. Такое мнение он высказал в Telegram-канале, где подробно объяснил, почему Украина опасна для ее же жителей.

"Существует стопроцентная вероятность нового конфликта, какие бы бумажки о безопасности ни подписывал Запад с марионеточным киевским режимом. Его не предотвратит ни ассоциация Украины с ЕС, ни даже вступление этой искусственной страны в НАТО. Это может произойти и через 10, и через 50 лет", - написал политик.

По мнению Медведева, "существование Украины смертельно опасно для украинцев". "Я имею в виду отнюдь не только нынешнее государство, бандеровский политический режим. Я говорю о любой, совершенно любой Украине", - подчеркнул он.

Замглавы российского Совбеза объяснил, что "наличие самостоятельного государства на исторических российских территориях теперь будет постоянным поводом для возобновления военных действий". "Поздно. Кто бы ни стоял у руля ракового новообразования под именем Украина, это не добавит легитимности его правлению и правовой состоятельности самой "стране". А, стало быть, вероятность новой схватки будет сохраняться неопределенно долго. Практически всегда", - написал он.

Именно поэтому, считает Медведев, существование Украины фатально для украинцев. "Они практичные люди в конечном счете. Как бы они сейчас и не желали смерти русским, как бы они ни ненавидели российское руководство, как бы ни стремились в мифические Евросоюз и НАТО, выбирая между вечной войной и неизбежной гибелью и жизнью, абсолютное большинство украинцев (ну разве что за исключением минимального числа отмороженных националистов) выберет в конечном счете жизнь", - уверен политик. По его словам, украинцы "поймут, что жизнь в большом общем государстве, которое они сейчас не сильно любят, лучше смерти - их и их близких. "И чем быстрее украинцы осознают это - тем лучше", - подытожил Медведев.