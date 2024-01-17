Первым замгубернатора Запорожской области назначен Антон Тицкий

Губернатор региона Евгений Балицкий отметил, что за время работы в должности министра по молодежной политике он зарекомендовал себя как высокопрофессиональный и небезразличный человек

МЕЛИТОПОЛЬ, 17 января. /ТАСС/. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий назначил бывшего министра молодежной политики региона Антона Тицкого на пост первого заместителя губернатора. Об этом Балицкий написал в Telegram-канале.

"Подписал распоряжение о назначении Антона Робертовича Тицкого на должность первого заместителя губернатора Запорожской области по внутренней политике", - говорится в сообщении.

Балицкий уточнил, что за время работы в должности министра по молодежной политике Антон Тицкий зарекомендовал себя как высокопрофессиональный и небезразличный человек, "который сумел объединить вокруг себя масштабное молодежное движение региона, реализовать крупные образовательные и просветительские проекты, успешно развивать и популяризировать молодежную политику региона и успешно интегрировать ее в большую общероссийскую систему".

Антон Тицкий, ранее занимавший должность советника руководителя Росмолодежи, был назначен министром по молодежной политике Запорожской области 18 июля 2022 года.