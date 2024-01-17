Лавров примет участие в дебатах СБ ООН по Ближнему Востоку и заседании по Украине

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, участие главы ведомства в заседании Совбеза ООН по Украине станет возможностью довести позицию Москвы по политико-дипломатическому урегулированию

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров с 22 по 24 января примет участие в дебатах Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке и заседании по Украине. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В период с 22 по 24 января министр иностранных дел России Сергей Лавров планирует принять участие в ежеквартальных открытых дебатах Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос, а также в инициируемом нашей страной заседании Совета Безопасности ООН по украинской проблематике", - сказала она.

"Что касается обсуждения украинской тематики, то считаем это хорошей возможностью в очередной раз довести до мирового сообщества на высокой ооновской площадке позицию России, в том числе относительно политико-дипломатических средств урегулирования кризиса при участии законных российских интересов в сфере безопасности", - указала Захарова.

На мероприятии по ближневосточному урегулированию, проинформировала официальный представитель МИД РФ, предполагается продолжить обсуждение путей выхода из текущего масштабного кризиса в зоне палестино-израильского конфликта, который имеет проекцию на положение в регионе в целом.

"Россия с самого начала нынешнего беспрецедентного всплеска насилия на оккупированной палестинской территории, прежде всего в секторе Газа, решительно выступает за немедленное гуманитарное прекращение огня, в том числе в качестве непременного условия для налаживания беспрепятственного и адекватного доступа ко всем нуждающимся, а также за восстановление политического горизонта в процессе ближневосточного урегулирования", - акцентировала внимание Захарова.