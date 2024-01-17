Фадеев заявил, что СПЧ будет мониторить исполнение поручений Путина

По словам главы Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, в ближайшие две недели состоится заседание СПЧ с обсуждением всего перечня поручений

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) будет мониторить ход исполнения поручений президента РФ Владимира Путина по итогам встречи с членами совета и содействовать их исполнению. Об этом заявил ТАСС глава СПЧ Валерий Фадеев.

"Как обычно, даже если совет не упоминается среди ответственных, все равно мы мониторим исполнение поручений и в меру сил способствуем их исполнению", - сказал Фадеев.

Он добавил, что в ближайшие две недели состоится заседание Совета с обсуждением всего перечня поручений, а также того, что СПЧ может сделать для более эффективного их исполнения.