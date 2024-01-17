В СФ отметили попытки дискредитации избирательной системы РФ в целом

Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов сообщил, что парламентарии видят попытки снизить роль и значение сделанного под руководством президента Владимира Путина, а также "сделать своеобразный антироссийский задел"

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ фиксирует попытки дискредитации избирательной системы России в целом и взлома политической системы изнутри в ходе президентской избирательной кампании. Об этом заявил глава комиссии Андрей Климов.

"Идут попытки дискредитации избирательной системы России как таковой, в целом. Это неправильная избирательная система, потому что она российская - примерно в этой логике делаются заявления. Причем они делаются не людьми с улицы, а очень серьезными структурами, или как бы серьезными структурами, но тем не менее в этой логике они сейчас работают", - сказал сенатор на пресс-конференции.

Кроме того, по его словам, наблюдаются попытки взломать политическую систему изнутри. "Помимо того, что дискредитация электоральной системы, еще [наблюдаются попытки] именно постараться хоть каким-нибудь образом что-то сделать изнутри России и выдать это за некий объективно существующий процесс", - добавил Климов.

Также комиссия отмечает попытки снизить роль и значение сделанного под руководством президента РФ Владимира Путина, а также "сделать своеобразный антироссийский задел". "Они понимают, какие будут итоги выборов. Но антироссийский задел сделать на 2026 год - это когда думские вопросы будут решаться и на 2030 год, к очередным выборам. Есть определенные стратегические задачи наших недругов", - подчеркнул глава комиссии.

В том числе идет активизация работы с так называемыми релокантами, которые по разным причинам уехали из России с 2021 года. "Их не так много, как кажется, но их больше, чем раньше уехало. Помимо нетитулованных есть релоканты-иноагенты - те, кто официально зарегистрирован в нашей стране и находится в реестре Минюста", - указал парламентарий.

Он также обратил внимание на данные СВР, которая отмечает, что серьезная ставка может быть сделала оппонентами РФ на студентов-стипендиатов западных учебных программ, прежде всего, США. "Там логика простая: в свое время люди проходят стажировку в США, они получают стипендию, им оплачивают проезд, проживание, с ними работают, все их персональные данные собираются. По подсчетам СВР, по части США их почти 80 тыс. человек, они находятся главным образом внутри России. Когда речь идет о попытке что-то делать изнутри, эта публика с точки зрения США является для них неким кадровым резервом", - отметил Климов, добавив, что это говорит о работе российских недругов на перспективу.