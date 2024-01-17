17 января, 09:04

Антонов заявил, что США видят в СВО вызов однополярному миру

Посол РФ в США отметил, что в Вашингтоне приложат максимум усилий, чтобы сохранить его

ВАШИНГТОН, 17 января. /ТАСС/. Власти США видят в проведении Россией специальной военной операции (СВО) на Украине вызов выгодному для них миропорядку и приложат максимум усилий, чтобы сохранить его. Об этом заявил в интервью ТАСС посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

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"Очевидно, что правящие круги Америки воспринимают специальную военную операцию на Украине как вызов однополярному миру под предводительством Вашингтона. Поэтому будут предпринимать максимум усилий, чтобы спасти выгодный для них и ущербный для других миропорядок", - отметил дипломат.

"Это близорукая политика. Здесь пока не готовы осознать, что демонизация России сводит на нет возможности для преодоления многочисленных глобальных вызовов, с которыми сталкивается человечество, - подчеркнул Антонов. - Мы стараемся доносить эти мысли не только на встречах с чиновниками администрации, но и до местной общественности через наши контакты с политологами, отставниками и журналистами".

"Проводим активную разъяснительную работу и с вашингтонским дипкорпусом. В 2023 году мы устроили два больших приема для наших африканских коллег в привязке к саммиту Россия - Африка. Организуем вечера российской музыки в стенах посольства, в ходе которых общаемся с представителями дружественных и нейтральных государств", - добавил глава диппредставительства РФ.

"Считаю, что такие мероприятия расставляют все на свои места. Наши партнеры демонстрируют понимание подоплеки и причин СВО. Они осознают, что вся ярость Запада связана с тем, что Россия не просто остановила движение НАТО на Восток, но и обратила этот процесс вспять", - заключил посол. 

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