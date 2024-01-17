Антонов заявил, что США видят в СВО вызов однополярному миру

Посол РФ в США отметил, что в Вашингтоне приложат максимум усилий, чтобы сохранить его

ВАШИНГТОН, 17 января. /ТАСС/. Власти США видят в проведении Россией специальной военной операции (СВО) на Украине вызов выгодному для них миропорядку и приложат максимум усилий, чтобы сохранить его. Об этом заявил в интервью ТАСС посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Очевидно, что правящие круги Америки воспринимают специальную военную операцию на Украине как вызов однополярному миру под предводительством Вашингтона. Поэтому будут предпринимать максимум усилий, чтобы спасти выгодный для них и ущербный для других миропорядок", - отметил дипломат.

"Это близорукая политика. Здесь пока не готовы осознать, что демонизация России сводит на нет возможности для преодоления многочисленных глобальных вызовов, с которыми сталкивается человечество, - подчеркнул Антонов. - Мы стараемся доносить эти мысли не только на встречах с чиновниками администрации, но и до местной общественности через наши контакты с политологами, отставниками и журналистами".

"Проводим активную разъяснительную работу и с вашингтонским дипкорпусом. В 2023 году мы устроили два больших приема для наших африканских коллег в привязке к саммиту Россия - Африка. Организуем вечера российской музыки в стенах посольства, в ходе которых общаемся с представителями дружественных и нейтральных государств", - добавил глава диппредставительства РФ.

"Считаю, что такие мероприятия расставляют все на свои места. Наши партнеры демонстрируют понимание подоплеки и причин СВО. Они осознают, что вся ярость Запада связана с тем, что Россия не просто остановила движение НАТО на Восток, но и обратила этот процесс вспять", - заключил посол.