Песков: работа над интеграцией Саудовской Аравии в БРИКС продолжается

Эта тема обсуждалась в ходе визита президента РФ в Эр-Рияд

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Работа по интеграции в БРИКС приглашенной в объединение Саудовской Аравии продолжается, Москва считает ее очень важной. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, эта тема поднималась в ходе визита главы российского государства Владимира Путина в Эр-Рияд в декабре прошлого года.

"Работа по интеграции Саудовской Аравии со странами БРИКС продолжается, мы считаем ее очень важной. Об этом заходила также речь в ходе недавнего визита президента Путина в Эр-Рияд", - сказал представитель Кремля.

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что ему не известно о заявлении министра торговли Саудовской Аравии Маджеда аль-Касаби. Чиновник, отвечая на вопрос о присоединении королевства к БРИКС, сказал, что официально это еще не произошло.

Саудовская Аравия вместе с Аргентиной, Египтом, Ираном, Объединенными Арабскими Эмиратами и Эфиопией была приглашена в БРИКС по итогам саммита в августе 2023 года. В декабре новые власти Аргентины сообщили, что пока отказываются от приглашения, поскольку считают интеграцию нецелесообразной. Остальные страны начали полноценную работу в БРИКС с 1 января.

Группа БРИКС с момента основания в 2006 году прошла через две волны расширения. В 2011-м к первоначальному составу, в который входили Бразилия, Россия, Индия и Китай, присоединилась ЮАР. Россия в 2024 году председательствует в БРИКС.